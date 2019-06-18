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Кримський міст: стало відомо, як озолотять друга Путіна

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Компанія російського бізнесмена Аркадія Ротенберга, наближеного до президента РФ Володимира Путіна, "Мостотрест" отримає майже 900 млн рублів на обслуговування автомобільної частини Кримського мосту.

Оскільки на аукціоні було подано лише одну заявку, його визнали таким, що не відбувся, і замовник ФКУ "Упрдор" Тамань" уклав договір напряму з єдиним постачальником — Ротенбергом, пишуть "Ведомости".

Так, ціна контракту становить 881,129 млн руб. За умовами договору, "Мостотрест" до травня 2021 року стежитиме за якістю дороги, закуповувати необхідні матеріали і виправляти наслідки ДТП. Компанія також буде зобов'язана займатися обслуговуванням ділянки дороги А-290 Новоросійськ–Керч.

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За невиконання та неякісне виконання зобов'язань передбачені штрафи. Аналогічний контракт майже на 480 млн руб. компанія отримала і рік тому.

Аркадій Ротенберг

Аркадій Ротенберг

vedomosti.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Кримський міст побудували за найдешевшим із запропонованих проектів, що принесло чималий дохід Ротенбергу.

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Тема
анексія Криму
Особи
Володимир ПутінАркадій Ротенберг
Місце
Росія
Теги
Кримський містНовини Росії
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Не мультфильм нацисты уроды, согласие со всем, и что вы уроды?))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Михайлов Андрей, дурик,тебе похоже лечение не помогает?
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