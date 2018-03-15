Кримський міст опинився в небезпеці: журналістка розкрила деталі

На підкріплення опор і ґрунтів Керченського моста Росії необхідно додатково виділити 3 млрд рублів.

"Керченський міст все одно добудують, хоч це й дуже дороге спорудження. Нещодавно було повідомлення, що потрібно додатково ще 3 млрд на підкріплення опор і ґрунтів. Плюс саме обслуговування моста теж дуже дороге, тому що там є проблеми з наростаючим льодом", - йдеться в блозі журналістки Лариси Волошиної на "Обозревателі".

За її словами, міст втратив ту економічну привабливість, заради якої починався проект.

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"Керченський міст добудують і я ніколи цього не заперечувала. Питання в тому, скільки він проіснує. Росія планувала возити через нього товари з України до себе і до Казахстану. Тепер, коли у нас торгівлі з Кримом немає - початкова ідея неактуальна", - пояснила Волошина.

Росія просто бездумно витрачає гроші, зазначила вона.

"Ну, нехай витрачає. Чим швидше піде - тим швидше окупація буде для неї нерентабельною", - додала журналістка.

Як писав "Обозреватель", будівельники Керченського моста не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу на ділянці "Насип - Фарватер" в районі Керченського півострова.

Керівник компанії "Стройгазмонтаж" (генерального підрядника будівництва) Аркадій Ротенберг заявив, що в грудні 2018 року автомобільна дорога моста повинна відкритися, але в травні вже буде готова.