Звільненого з АМКУ Терентьєва за допомогою ОПУ намагаються пропхати на високу посаду, – Дубінський

Валентина Гембарська Економіка 14:03, 18.11.2020 Оновлено: 14:08, 18.11.2020

Звільненого з посади голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва намагаються за допомогою Офісу президента призначити до наглядової ради Укрексімбанку.

Про це в своєму телеграм-каналі написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він також навів документ, який підтверджує його слова.

"Хтось із Офісу президента так старанно тягне екс-главу АМКУ Терентьєва до наглядової ради Укрексімбанку, що навіть дав вказівку ДБР поміняти свою відповідь главі фінансового комітету Ради Данилу Гетманцеву", – сказано у повідомленні.

Нардеп опублікував дві відповіді на ім'я Гетманцева від ДБР.

"3 листопада Держбюро розслідувань повідомляє про кримінальну справу проти Терентьєва за статтею 367.2 ККУ (перевищення посадових повноважень з тяжкими наслідками). А ось вже 12 листопада кримінальна справа щодо Терентьєва кудись випаровується", – написав Дубінський.

Відповідь ДБР від 3 листопада
Телеграм-канал Дубінського
Відповідь ДБР від 12 листопада
Телеграм-канал Дубінського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Верховна Рада зняла з посади голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

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