Звільненого з АМКУ Терентьєва за допомогою ОПУ намагаються пропхати на високу посаду, – Дубінський
Звільненого з посади голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва намагаються за допомогою Офісу президента призначити до наглядової ради Укрексімбанку.
Про це в своєму телеграм-каналі написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він також навів документ, який підтверджує його слова.
"Хтось із Офісу президента так старанно тягне екс-главу АМКУ Терентьєва до наглядової ради Укрексімбанку, що навіть дав вказівку ДБР поміняти свою відповідь главі фінансового комітету Ради Данилу Гетманцеву", – сказано у повідомленні.
Нардеп опублікував дві відповіді на ім'я Гетманцева від ДБР.
"3 листопада Держбюро розслідувань повідомляє про кримінальну справу проти Терентьєва за статтею 367.2 ККУ (перевищення посадових повноважень з тяжкими наслідками). А ось вже 12 листопада кримінальна справа щодо Терентьєва кудись випаровується", – написав Дубінський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Верховна Рада зняла з посади голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.