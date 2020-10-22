Кримчанам порадили не чекати поліпшення мобільного зв'язку через санкції

Роман Груша Економіка 04:42, 22.10.2020

Так званий в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що на окупованому півострові не варто чекати поліпшення мобільного зв'язку через санкції.

"Створення нової інфраструктури вимагає багатомільярдних вкладень. Розв'язання може бути тільки одне – державний системний оператор, який сюди прийде", – заявив Развожаєв , передає SevastopolMedia.

Він також порадив не сподіватися, що регіоном хтось зацікавиться з бізнес-розрахунків – це може бути тільки наказ із Кремля.

"До окупації зв'язок був чудовий і мегадешевий, зокрема за кордон. А зараз навіть у Рашку дорого телефонувати. Спасибі, Росіє!" – прокоментував ситуацію блогер Кримський бандерівець у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

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