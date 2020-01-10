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10 січня • оновлено в 13:39
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Окупанти захотіли запустити авіасполучення із Кримом у нову країну: хто зважився на підлість Україні

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"Влада" окупованого Криму заявила про рішення відкрити регулярні авіарейси між Сімферополем і Єреваном (Вірменія).

Запуск прямого сполучення мають намір провести вже у березні поточного року. Про це "голова комітету кримського парламенту з питань туризму, курортів і спорту" Олексій Черняк повідомив у коментарі "РИА Новости".

"Регулярні авіарейси планується запустити між Кримом і Вірменією з березня поточного року. Авіакомпанія "Ікар" вже отримала відповідні дозволи та узгодження від Росавіації щодо регулярних польотів", – заявив він.

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"Зараз питання перебуває на стадії підготовки і погоджень, зокрема в частині розкладу польотів і договорів з аеропортами. Плануються з березня польоти з частотою двічі на тиждень. Далі за попитом, але не більше семи разів на тиждень", – додав Черняк.

За його словами, авіамаршрут між Сімферополем і Єреваном стане першим регулярним міжнародним рейсом після анексії Криму Росією.

"Це буде хорошим прикладом для Китаю і Туреччини та інших країн і авіакомпаній. Відкриття регулярного авіасполучення покладе початок першим міжнародним рейсам із Криму", – резюмував представник окупаційної "влади".

"Влада" окупованого Криму заявила про рішення відкрити регулярні авіарейси між Сімферополем і Єреваном

"Влада" окупованого Криму заявила про рішення відкрити регулярні авіарейси між Сімферополем і Єреваном

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму повідомили, що Туреччина відновила поромне сполучення з півостровом, яке було зупинене ще у 2017 році.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим
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hunt andres
hunt andres
Первая ласточка. Потом желающих "сделать подлость украине" прибавится:-)))
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коршун федот
коршун федот
Лаптестан обо. ра.ный. Нашли чем гордиться. Но вы слабо гордитесь!!!!. Завтра, в 6 часов утра-, всем построицца и с гордым выражением мон.го.ло.идных рож -гордо стоять и гордицца!!! "Бездомные, холопы и крепостные"(С)
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hunt andres
hunt andres
коршун федот, Напрасно ты так. В современных жителях украины монголоидных генов в три раза больше, чем у россиян. Так что, гордись !:-)
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фил филька
фил филька
федька ты уж определись мы монголы или нацисты?))
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фил филька
фил филька
граждане, как думаете сколько еще лет упоротые будут страдать и выть по крыму? я предполагаю еще лет пяток и наконец то они этот факт проглотят. или сглотнут)))
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