Окупанти захотіли запустити авіасполучення із Кримом у нову країну: хто зважився на підлість Україні

"Влада" окупованого Криму заявила про рішення відкрити регулярні авіарейси між Сімферополем і Єреваном (Вірменія).

Запуск прямого сполучення мають намір провести вже у березні поточного року. Про це "голова комітету кримського парламенту з питань туризму, курортів і спорту" Олексій Черняк повідомив у коментарі "РИА Новости".

"Регулярні авіарейси планується запустити між Кримом і Вірменією з березня поточного року. Авіакомпанія "Ікар" вже отримала відповідні дозволи та узгодження від Росавіації щодо регулярних польотів", – заявив він.

"Зараз питання перебуває на стадії підготовки і погоджень, зокрема в частині розкладу польотів і договорів з аеропортами. Плануються з березня польоти з частотою двічі на тиждень. Далі за попитом, але не більше семи разів на тиждень", – додав Черняк.

За його словами, авіамаршрут між Сімферополем і Єреваном стане першим регулярним міжнародним рейсом після анексії Криму Росією.

"Це буде хорошим прикладом для Китаю і Туреччини та інших країн і авіакомпаній. Відкриття регулярного авіасполучення покладе початок першим міжнародним рейсам із Криму", – резюмував представник окупаційної "влади".

"Влада" окупованого Криму заявила про рішення відкрити регулярні авіарейси між Сімферополем і Єреваном

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму повідомили, що Туреччина відновила поромне сполучення з півостровом, яке було зупинене ще у 2017 році.

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