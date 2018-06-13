Крим у темряві: на півострові стався масштабний блекаут

В анексованому Росією Криму повідомляють про масштабне відключення світла.

За даними Крим.Реалії, знеструмлено весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, стали тролейбуси.

Також про відключення світла повідомляють жителі Севастополя і Ялти.

Відзначається, що мобільний зв'язок працює з перебоями, зв'язок в російській мережі МТС відсутній повністю, мобільний оператор Win mobile також функціонує з неполадками.

Жителі півострова повідомляють про відключення в соцмережах. У Крименерго і Севастопольенерго поки не коментували цю ситуацію.

Як повідомляє ТАСС , причиною відключення електрики в Криму могла стати аварія на підстанції "Тамань" в Краснодарському краї РФ.

"За попередніми даними, через аварію на підстанції "Тамань", розташованої на території Краснодарського краю, порушено електропостачання на Кримському півострові", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше так званий глава Криму Сергій Аксьонов написав, що електрику відновлять через 3 години. Він також підтвердив версію про те, що причиною стали стрибки напруги на підстанції "Тамань", де спрацювала протиаварійна автоматика.

Як відомо, в Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомоста навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року на півострів перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по Енергоміст з Кубані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головна водна артерія Криму перетворилася на звалище.