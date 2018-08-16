Крим позбавили Mastercard і Visa: стало відомо, як окупанти можуть обійти заборону

Окупований Крим став територією без обслуговування міжнародних платіжних систем, однак в Росії можуть придумати лазівки для півострова.

"На практиці є можливість поставити термінал, який ідентифікуватиметься як термінал, який працює не у Криму", - заявив експерт з фінансових питань Василь Горбаль у ефірі ObozTV.

За його словами, технічно це можливо зробити.

"Думаю, що, звісно, будуть умільці, якісь підприємці, які це робитимуть. Але знову ж таки, про це може бути написана скарга до платіжної системи, ще щось. Тобто це такі речі, також досить ризикові", - резюмував Горбаль.

Як зазначав OBOZREVATEL, Visa і Mastercard повідомили про згортання роботи у Криму у грудні 2014 року після введення санкцій США, що забороняють американським компаніям надавати послуги на окупованій території півострова.

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму запрацювала "національна" система платіжних карт, що мала на меті створення внутрішньоросійської системи обробки платежів за пластиковими картками. Міжнародні системи, які хотіли працювати в РФ, мали обробляти платежі всередині Росії, тоді як раніше інформація про транзакції оброблялася у процесинговому центрі поза межами країни. Це дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa і Mastercard, випущеними російськими банками.

15 серпня 2018 року у Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa.