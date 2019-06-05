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"Крим не наш": розкрито показовий нюанс "русского міра" на півострові

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В анексованому Росією Криму не діють спрощені тарифи для мобільних операторів. Найбільший оператор РФ Tele2 прибрав анексований півострів зі своєї тарифної сітки.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. "Крим не наш. От причепилися зі своїм роумінгом", — написала вона.

Блогер також прикріпила відповідний скріншот, де вказано, що по всій території Росії для клієнтів Tele2 діє "домашній тариф", але окупована територія Криму є винятком.

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"Крим не наш": розкрито показовий нюанс "русского міра" на півострові

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня окупанти повідомили, що в Криму нібито запрацював міжнародний роумінг з трьома країнами, але відмовилися називати ці країни, щоб вони не потрапили під санкції.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Криммобільний телефон
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