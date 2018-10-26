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Крім МВФ: стало відомо, де Україна може взяти гроші

1.5тЧитати матеріал російською

Україна хоче зробити емісію нових єврооблігацій на термін 10-15 років.

"Суму візьмуть, швидше за все, близько 2 млрд доларів, але, на жаль, час дешевих грошей закінчився, тому ставки будуть істотно вищими, ніж раніше", — повідомив економіст, що керує приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць у інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, емісія коштуватиме мінімум 8% річних, оскільки Сполучені Штати наразі по 30-річних облігаціях платять вже 3,3% річних.

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"Росія зараз по 10-річних платить 8,2% річних, ставка прибутковості", — резюмував Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, адже її термін спливає в березні 2019 року.

Угода підлягає затвердженню менеджментом фонду і схваленню її радою директорів. Засідання ради очікується у кінці року після прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і збільшенням тарифів на газ до ринкового рівня.

Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Об'єкт
МВФ
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Хоть новой власти, после пьяного гидранта и свiдомого бидла, будет на попередникiв свалить легко.
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Ш. Олег
Ш. Олег
А чим вiдрiзняються грошi, взятi у борг у МВФ, вiд грошей, взятих у борг шляхом емiсiї облiгацiй? В обох випадках рiч iде про позичку, причому, в останньому - пiд дуже великий по свiтовим мiркам процент. А вiддавати хто буде i як?
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Русский Солдат
Русский Солдат
А заработать, не?
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