Запаси води в Криму впали до нової позначки

В анексованому Росією Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене всього на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.

Фотографії, які показують, наскільки обміліло Сімферопольське і як далеко вода пішла від берегів, в Twitter опублікувала блогерка RoksolanaToday&Крим.

"Згідно з Женевською конвенцією, забезпечення життєвих потреб мирного населення окупованих територій цілком в відповідальності окупанта. І за пухнастика, що вже прийшов до Криму, відповідальна тільки і виключно РФ, за геноцид кримчан", – написала Роксолана.

Сімферопольське водосховище обміліло RoksolanaToday & Крим

Сімферопольське водосховище обміліло RoksolanaToday & Крим

Сімферопольське водосховище обміліло RoksolanaToday & Крим

Заповнене на 25%

Також про загрозу екологічної катастрофи повідомили російські ЗМІ. "Сімферопольське водосховище поповнилося лише на 0,8 мільйона кубометрів, тоді як рік тому за травень – на 2,1 млн. Зараз воно наповнене лише на 25 відсотків від проектного обсягу", – сказано в публікації RG.ru.

Загалом сумарний запас води у водосховищах природного стоку Криму на 1 червня – всього 85,16 мільйона кубометрів води, що на 9,62 млн менше, ніж місяць тому.

"А рік тому на початку літа запаси водойм були більше на 110 мільйони кубометрів, тобто перевищували нинішні більш ніж в два рази", – зазначив сайт.

Якщо опадів не буде і далі, сказано в публікації, в Криму почнуть пересихати річки.

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова / РГ

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу, коли кожна країна зараз зайнята боротьбою з інфекцією, – хороша можливість для президента РФ Володимира Путіна.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом нестачі води в Криму.