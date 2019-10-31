Заплатить Росія: міністр інфраструктури зробив гучну заяву про відновлення Донбасу

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після деокупації Донбасу Росія повинна виплатити Україні репарації.

Після цього буде проводитися відновлення регіону. Про це міністр сказав у четвер, 31 жовтня, в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

"Поки ми можемо говорити про відновлення підконтрольної частини Донбаського регіону. Щодо того, чи будуть платити за це українці, за непідконтрольну територію, то, звичайно ж, ні. Це апріорі неможливо.

Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон", – зазначив він.

Владислав Криклій Скрін відео

Криклій додав, що без доступу до ОРДЛО складно говорити про необхідні засоби не поновлення цього регіону, оскільки потрібно провести ревізію і аудит.

Як писав OBOZREVATEL, на форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський запевнив, що Україну в найближчому майбутньому чекає економічний прорив.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!