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1 листопада • оновлено в 02:08
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Заплатить Росія: міністр інфраструктури зробив гучну заяву про відновлення Донбасу

1.1т Читати матеріал російською

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після деокупації Донбасу Росія повинна виплатити Україні репарації.

Після цього буде проводитися відновлення регіону. Про це міністр сказав у четвер, 31 жовтня, в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

"Поки ми можемо говорити про відновлення підконтрольної частини Донбаського регіону. Щодо того, чи будуть платити за це українці, за непідконтрольну територію, то, звичайно ж, ні. Це апріорі неможливо.

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Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон", – зазначив він.

Владислав Криклій

Владислав Криклій

Скрін відео

Криклій додав, що без доступу до ОРДЛО складно говорити про необхідні засоби не поновлення цього регіону, оскільки потрібно провести ревізію і аудит.

Як писав OBOZREVATEL, на форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський запевнив, що Україну в найближчому майбутньому чекає економічний прорив.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
політика Донбас Новини Донбасу Міністерство інфраструктури
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Мир Миру
Мир Миру
А за евакуацію населення хто буде платити, і вже зараз? Переселенцям з якого бюджету платити? Панове з команди ЗЕ, готуйте позовні заяви до міжнародних судів проти РФ, і ТЕРМІНОВО !!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Извечная paгyлячья мрия о русских грошах. Емеля, походу, был таки щирым украиньцем. Кастрюли! Вы шарашите Донбасс шестой год. Вам и восстанавливать.
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