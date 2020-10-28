Криклій назвав суми штрафів за перевантажені фури

Українських водіїв надмірно перевантажених автомобілів чекають штрафи у розмірі від 54 тисяч гривень. З 1 січня 2021 року на дорогах запрацює автоматична система зважування.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, наразі навколо Києва побудувано шість пілотних ділянок для зважування фур.

"Це такі металеві рамки або дуги. На них встановлене спеціальне обладнання, а на дорожному полотні – сенсори. Коли автомобіль проїжджає, то до серверу надходить інформація про навантаження на кожну вісь, а також про загальну вагу вантажівки. Завдяки цьому можна здійснювати контроль за ваговими габаритами машини, а у разі порушення – накладати штрафи", – пояснив він.

Криклій підкреслив, що штрафи за перевантаження стартують від 54 тисяч гривень. На місцях зважування, де будуть інспектори, водіїв змусять розвантажити перевищений вантаж.

За словами керівника Мінінфраструктури, не для всіх перевізників розвантажування можна буде застосувати.

"Є два види вантажів. Одні машини не можна навіть частково розвантажити. Тому їм штрафи нарахують за кожний проїханий кілометр. Фури з вантажами, які можна розвантажити, будуть розвантажувати, а також штрафувати", – пояснив Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Зеленський через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" доручив здійснювати габаритно-ваговий контроль на дорогах представникам СБУ та Національної поліції.

Згодом, стало відомо, що ГВК будуть здійснювати цілодобово.

Інспектори "Укртрансбезпеки" лише за тиждень 7-13 вересня перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 4,4 млн грн плати за перевантаження.