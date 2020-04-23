Відрахування майже всього чистого прибутку Адміністрації морських портів України, як і аналогічна ситуація з іншими державними підприємствами – це шлях в нікуди. Дивідендна політика має бути змінена, а зароблені АМПУ кошти повинні йти на розвиток інфраструктури портів.

Таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Владислав Криклій Ліга.нет

"Я атакую з цим питанням міністерства економіки та фінансів не перший тиждень. При цьому йдеться не тільки про Адміністрацію морських портів. Ми мусимо змінити дивідендну політику, тому що ситуація, яка була торік, коли відрахування від чистого прибутку сягали 90% - це політика в нікуди. Підприємство не може за таких умов розвиватися. Якщо ви витрачаєте всі гроші, які отримуєте – можете забути про можливість відкласти на купівлю нової квартири чи автомобіля. Те саме – на підприємстві. Але у значно більших масштабах. Ви просто не можете нормально інвестувати, інвестиційну складову закладати, бо у вас всі гроші йдуть на дивіденди, на виплати", - розповів Криклій.

На його думку, перегляд тарифної політики – це питання розвитку держпідприємств. А у випадку з АМПУ – ще й можливість адекватного перегляду тарифної політики щодо вантажовідправників.

"Наповнення бюджету - це добре. Соціальні програми, підтримка їх - це важливо. Але не менш важливою є інвестиційна складова, тому що, власне, розвиток - він у подальшому генерує значно більше грошей, в тому числі, в економіку як держави так і регіонів. Тому я переконаний, що тут не можна диспропорцію допускати. І тому ми наполягаємо на тому, аби нас почули і дійсно переглянули дивідендну політику по підприємствах. Тим більше, що це стосується не тільки інфраструктурних об’єктів", - підкреслив Криклій.

Міністр інфраструктури запевняє, що зустрічає розуміння з боку колег-урядовців.

"На останньому засіданні уряду було відповідне доручення прем’єр-міністра Шмигаля стосовно того, щоб цю пропозицію опрацювали. Я теж долучився до колег і пояснив, що це обов’язково необхідно. Нас, насамперед, хвилюють наші авіаційні підприємства, тому що у них попереду відновлення після коронакризи. І, скажімо відверто, малий сенс зараз відраховувати дивіденди по докризовим періодам, коли були прибутки, а потім шукати, де прокредитуватися або де знайти державну підтримку. Це просто не має сенсу. Ми самі собі ускладнюємо життя. Те саме стосується і "Укрзалізниці", і АМПУ", - зазначив Криклій.

"Ми розуміємо, що якщо криза триватиме, а разом з нею будуть продовжені обмежувальні карантинні заходи – це не сприятиме стрімкому розвитку. У кращому випадку, ми залишимося на тих самих цифрах і не реалізуємо свої амбітні плани. Тому доведеться пасок затягнути. А для цього нам треба зменшити апетити по дивідендній політиці", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що галузеві промислові та аграрні об’єднання запропонували уряду зменшити портові збори на 20%. Такий крок представники бізнесу називають обов’язковою умовою для підвищення конкурентоздатності українських виробників на зовнішніх ринках. Адже за нинішніх умов вітчизняний бізнес несе набагато більше фінансове навантаження, ніж його закордонні конкуренти.

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