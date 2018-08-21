"Кричали раша гуд!" У мережі висміяли наслідки "русского міра" в Криму

Після закриття щорічного міжнародного музичного фестивалю КаZантип, в анексованому Криму місцеві жителі ринулись продавати нерухомість. У мережі висміяли відсутність туристів і знайшли причину в діях російської окупаційної влади.

На ситуацію звернув увагу блогер КРИМський бандерівець у Twitter. Він поділився своєю думкою з людьми і додав нове відео, яке демонструє, що фестиваль КаZантип був одним із найвідоміших, став - нічим.

"У Поповці почали продавати нерухомість через відсутність туристів. Люди набрали кредитів і розраховували, що вони швидко відіб`ють ці гроші. А вийшло, що сіли в калюжу. Скрізь висять оголошення: продаю, продаю, продаю. Не від хорошого життя. Помираємо", - написав він.

У Поповці почали продавати нерухомість через відсутність туристів: "Люди набрали кредитів і розраховували, що вони швидко відіб'ють ці деньгі.А вийшло, що сіли в калюжу. Скрізь висять оголошення: продаю, продаю, продаю. Не від хорошого жізні.Уміраем ". ВІДЕО> 1/2 https://t.co/sQEgufk6wi - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 19 серпня 2018 р

У коментарях користувачі висміяли той факт, що коли був KaZантип, не було, де яблуку впасти, а зараз тиша і тільки чути шум хвиль.

"Будь-яка нормальна людина, перш ніж поїхати у відпустку, наприклад, в іншу державу, ознайомлюється з культурою і традиціями, соціальною та туристичною атмосферою. Нарешті з політичним ладом. А ці взагалі, цілим півостровом захотіли з*бнуть в іншу країну. І кому тепер скаржитися?","Все, до чого торкається російська рука, починає загнивати, смердіти і вмирати", "А раніше, в сезон KaZанипу ліжко-місце за добу відро золота коштувало. Заї*ись..." - зазначили користувачі.

Інші коментують так: "Я на 100% впевнений, що вони кричали: Раша - гуд", "Зате в рідній гавані. Чотири роки тому вмикаючи телевізор, треба було вмикати і мізки, а не тільки відкривати холодильник! А тепер у підсумку - не тільки голови порожні, а й холодильники".

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