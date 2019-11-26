"Кремлю запахло смаженим": у США пояснили, як можуть зупинити газопровід Путіна

Американська неурядова організація American Council повідомила, що у Сполучених Штатів Америки є інструмент, який може на два-три роки зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
Йдеться про американський закон про захист енергетичної безпеки Європи, який отримав підтримку обох партій США, повідомляє УНІАН.
Документ передбачає запровадження Сполученими Штатами адресних санкцій, націлених зупинити завершення будівництва "Північного потоку-2".
Зокрема, під санкції має потрапити компанія Allseas, яка надає критично важливе судно для глибоководного прокладання труб.
Тема будівництва російського газопроводу актуалізувалася на тлі того, що Данія погодила трасу своєї ділянки у морській економічній зоні.
Це була остання перешкода на шляху завершення будівельної фази "Північного потоку-2".
"Сподіваюся, що американці просто дають можливість Путіну зарити якомога більше грошей на дно Балтійського моря, а потім ударити санкціями. І те, що росіяни раптом згадали про судно-трубоукладач "Академік Черський", теж означає, що у Москві відчули: пахне смаженим", – підсумували в American Council.
Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.
"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Американці дають можливість Путіну зарити якомога більше грошей на дно Балтійського моря
Росія будує газопроводи в обхід України
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ.
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