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26 листопада • оновлено в 06:01
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"Кремлю запахло смаженим": у США пояснили, як можуть зупинити газопровід Путіна

2.1т
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Американська неурядова організація American Council повідомила, що у Сполучених Штатів Америки є інструмент, який може на два-три роки зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Йдеться про американський закон про захист енергетичної безпеки Європи, який отримав підтримку обох партій США, повідомляє УНІАН.

Документ передбачає запровадження Сполученими Штатами адресних санкцій, націлених зупинити завершення будівництва "Північного потоку-2".

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Зокрема, під санкції має потрапити компанія Allseas, яка надає критично важливе судно для глибоководного прокладання труб.

Тема будівництва російського газопроводу актуалізувалася на тлі того, що Данія погодила трасу своєї ділянки у морській економічній зоні.

Це була остання перешкода на шляху завершення будівельної фази "Північного потоку-2".

"Сподіваюся, що американці просто дають можливість Путіну зарити якомога більше грошей на дно Балтійського моря, а потім ударити санкціями. І те, що росіяни раптом згадали про судно-трубоукладач "Академік Черський", теж означає, що у Москві відчули: пахне смаженим", – підсумували в American Council.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Тег
Північний потік - 2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В этом вся Америка. Либо покупайте всё у нас (газ, оружие и т.д.) либо санкции. Это не мировой жандарм а мировой шантажист.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Дьякую после нового года взорваннве пeрдaки рагулей, когда окажется что санкции ввели, а трубоукладчики закончили укладывать трубу ещё в 2019 году.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Открою нерабам страшную тайну! "Наши западные партнёры" переживают не за украинскую ГТС, а за свой сланцевый газ. Другими словами, скакунам в любом случае ничего не светит. Только тссс!!!
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3
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Он Алекс, Бедный, совсем одичал? Вот уже и речь человеческую начал забывать...
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0
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Он Алекс
Он Алекс
Пигин Макс, ахаха, рогатый черт ты ..... тебе точно ничего не светит, как только пугабыч включит Чебурнет
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