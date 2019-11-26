"Кремлю запахло смаженим": у США пояснили, як можуть зупинити газопровід Путіна

Американська неурядова організація American Council повідомила, що у Сполучених Штатів Америки є інструмент, який може на два-три роки зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Йдеться про американський закон про захист енергетичної безпеки Європи, який отримав підтримку обох партій США, повідомляє УНІАН.

Документ передбачає запровадження Сполученими Штатами адресних санкцій, націлених зупинити завершення будівництва "Північного потоку-2".

Зокрема, під санкції має потрапити компанія Allseas, яка надає критично важливе судно для глибоководного прокладання труб.

Тема будівництва російського газопроводу актуалізувалася на тлі того, що Данія погодила трасу своєї ділянки у морській економічній зоні.

Це була остання перешкода на шляху завершення будівельної фази "Північного потоку-2".

"Сподіваюся, що американці просто дають можливість Путіну зарити якомога більше грошей на дно Балтійського моря, а потім ударити санкціями. І те, що росіяни раптом згадали про судно-трубоукладач "Академік Черський", теж означає, що у Москві відчули: пахне смаженим", – підсумували в American Council.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Американці дають можливість Путіну зарити якомога більше грошей на дно Балтійського моря

Росія будує газопроводи в обхід України

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