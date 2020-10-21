Кремль звинуватив США в рейдерстві "Північного потоку-2"

У Москві назвали проявом недобросовісної конкуренції розширення американських санкцій проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік 2".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс". За його словами, Кремль вважає, що Вашингтон зайняв досить недружню і деструктивну лінія по постійному введенню різних рестрикцій щодо російських проєктів.

"На жаль, це стало вже такою невід'ємною частиною, такою несправедливою конкуренцією, нічим не прикритою такою рейдерською конкуренцією з боку Вашингтона", – додав Пєсков.

Він підкреслив, що ця деструктивна лінія продовжується не перший рік і завдає шкоди двостороннім відносинам Москви і Вашингтона.

Зазначимо, що раніше "Оператор ГТС України" заявив, що якщо "Газпром" не продовжить контракт на транзит газу з 2025 року, а "Північний потік – 2" буде добудовано, то Київ від'єднає 83% компресорних станцій. Очікується, що пуск "Північного потоку – 2" залишить український транзит ще без майже 27 млрд кубометрів на рік.

"Північний потік – 2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік – 2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Отже, у "Газпрому" залишилося трохи більше, ніж два місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Державний департамент США заявив про те, що санкції щодо "Північного потоку-2" поширять і на компанії, які допомагали кораблям, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Раніше в Росії сказали, як запуск "Північного потоку-2" вплине на транзит газу через Україну.