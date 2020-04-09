Кремль вперше відреагував на ймовірне закінчення нафтової війни

Росія виступає за спільні скоординовані дії в інтересах стабілізації ринку нафти.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков напередодні зустрічі ОПЕК+, передає "Газета.Ru".

"Росія виступає на спільні скоординовані дії в інтересах стабілізації світового ринку енергоносіїв. Цифри ви чули від президента (Росії, Володимира Путіна. - Ред.), не буду їх повторювати. Всі інші нюанси будуть обговорюватися під час телеконференції", – сказав Пєсков.

нафтова війна

Раніше стало відомо, що Росія готова приєднатися до угоди по скороченню нафтовидобутку в рамках своєї частки в загальному видобутку країн, що беруть участь в угоді.

У той же час президент США Дональд Трамп заявив, що Штати навряд чи підуть на скорочення видобутку нафти, скоординоване з іншими державами на ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Трамп анонсував нові переговори в форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Однак нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 33 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж в перших повідомленнях про угоду.