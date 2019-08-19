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Кремль тримає в секреті: росЗМІ назвали Україну найбільшим боржником РФ

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Білорусія, Україна і Венесуела виявилися найбільшими боржниками Росії. Київ сумарно заборгував приблизно 3,7 мільярда доларів.

Як повідомляє РБК, щонайменше 17 держав у сумі повинні РФ майже 27 млрд доларів за кредитами.

Зазначається, що уряд РФ тримає в секреті фінансові та експортні кредити, які видаються іншим. Інформація стає публічною, тільки якщо Росія підписує міжурядові угоди, які потім ратифікуються Держдумою, якщо про такі позики розповідають офіційні особи або інформація розкривається з ініціативи держави-позичальника.

Україна потрапила в топ-3 найбільших боржників Росії

Україна потрапила в топ-3 найбільших боржників Росії

thekievtimes.ua

"Загальну заборгованість за російськими держкредитами Мінфін Росії оцінював на 1 травня 2019 року в 39,4 млрд доларів, із яких 15,8 млрд заборгували країни СНД", – пише видання.

Найбільшим боржником РФ є Білорусь - 7,55 мільярдадоларів на 1 червня 2019 року (ці дані надав білоруський Мінфін).

Заборгованість Мінська майже не змінилася порівняно з кінцем 2018 року, коли вона становила 7,52 млрд доларів, за даними Банку Росії.

На другому місці зі заборгованістю перед РФ – Україна (сумарно – приблизно 3,7 мільярда доларів).

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"Київ, з точки зору Москви, досі винен 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які Фонд національного добробуту придбав у грудні 2013 року. У грудні 2015 року нова влада України оголосила за цими паперами дефолт, не виплативши тіло боргу і фінальний купон. Росія подала на Україну до англійського суду (облігації регулювалися британським правом), і сторони судяться дотепер", – йдеться в статті.

"Україна цей борг перед РФ не визнає, вважаючи, що це були комерційні папери, а не міждержавний кредит, і намагаючись довести, що Росія силою змусила випустити ці бонди. Але Мінфін Росії вважає, що це була двостороння міжурядова позика, і досі враховує його на балансі ФНБ. Україна, зі свого боку, враховує тільки борг перед Росією на 0,61 млрд доларів, що утворився ще на початку 1990-х років за поставки російського газу", – повідомляється в матеріалі.

Зазначається, що у 1997 році сторони домовилися в рамках розділу Чорноморського флоту, що цей борг буде погашатися у безгрошовій формі шляхом щорічного заліку 97,8 млн доларів за оренду РФ бази Чорноморського флоту в Криму.

Останній взаємозалік відбувся у березні 2014 року, борг був заморожений на позначці 606 млн доларів, свідчать дані українського Мінфіну, але незрозуміло, трапилося це до чи після окупації Криму Росією.

Водночас на третьому місці боржників вказується Венесуела (3,5 млрд доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МЗС Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (117,7 млн грн).

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Новини Росії
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Semenov Igor
Semenov Igor
Мне бы хотелось бы, что бы этот долг Россия Украине (все равно не отдадут) забыла, но для себя четко определила, что Украина для России - просто соседняя страна и не более, что бы все эти сопли о "братском народе" просто засохли.... О братском нам народе Украины заявляют и говорят многие политологи и политики. Но братские отношения между народами двух стран - это отношение между жителями с братскими чувствами. А что если проверить братские чувства граждан России к украинскому современному населению, которое занимает сейчас территорию Украины. Например, указать счет в банке и попросить жителей России оказать населению Украины посильную братскую финансувую помощь - перечислить те или иные суммы из ЛИЧНОГО бюджета на этот счет для последующего оказания финансовой помощи братскому украинскому народу, кто сколько может - по 100 рублей, 500 рублей или по 1000 рублей. Интересно, сколько жителей России перечислят свои личные деньги на помощь украинскому братскому народу (исключая ЛДНР и Крым)? Интересно было бы посмотреть. И таким же образом выяснить "братские" отношения украинцев к российскому народу.
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Идиоты!))) Это Типун давал Яныку! Янык у него, пускай у него и забирает! Точка!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Григорьевич Анатолий, долг это то перед Россией отчасти, технически он защищен англичанами. Так вы должны вашим братишкам англо-саксам, а уже последние должны нам.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Григорьевич Анатолий, правильно. И МВФу не отдавайте те охулиарды, что назанимали. Скажите, мол Порошенка занимал, он пусть и отдаёт. Все тогда вам в очередь построятся деньги давать. Процентов под 20 годовых.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Скакуны хотят жить по принципу "кому я должен - всем прощаю"
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