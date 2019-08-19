Кремль тримає в секреті: росЗМІ назвали Україну найбільшим боржником РФ

Білорусія, Україна і Венесуела виявилися найбільшими боржниками Росії. Київ сумарно заборгував приблизно 3,7 мільярда доларів.

Як повідомляє РБК, щонайменше 17 держав у сумі повинні РФ майже 27 млрд доларів за кредитами.

Зазначається, що уряд РФ тримає в секреті фінансові та експортні кредити, які видаються іншим. Інформація стає публічною, тільки якщо Росія підписує міжурядові угоди, які потім ратифікуються Держдумою, якщо про такі позики розповідають офіційні особи або інформація розкривається з ініціативи держави-позичальника.

Україна потрапила в топ-3 найбільших боржників Росії thekievtimes.ua

"Загальну заборгованість за російськими держкредитами Мінфін Росії оцінював на 1 травня 2019 року в 39,4 млрд доларів, із яких 15,8 млрд заборгували країни СНД", – пише видання.

Найбільшим боржником РФ є Білорусь - 7,55 мільярдадоларів на 1 червня 2019 року (ці дані надав білоруський Мінфін).

Заборгованість Мінська майже не змінилася порівняно з кінцем 2018 року, коли вона становила 7,52 млрд доларів, за даними Банку Росії.

На другому місці зі заборгованістю перед РФ – Україна (сумарно – приблизно 3,7 мільярда доларів).

"Київ, з точки зору Москви, досі винен 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які Фонд національного добробуту придбав у грудні 2013 року. У грудні 2015 року нова влада України оголосила за цими паперами дефолт, не виплативши тіло боргу і фінальний купон. Росія подала на Україну до англійського суду (облігації регулювалися британським правом), і сторони судяться дотепер", – йдеться в статті.

"Україна цей борг перед РФ не визнає, вважаючи, що це були комерційні папери, а не міждержавний кредит, і намагаючись довести, що Росія силою змусила випустити ці бонди. Але Мінфін Росії вважає, що це була двостороння міжурядова позика, і досі враховує його на балансі ФНБ. Україна, зі свого боку, враховує тільки борг перед Росією на 0,61 млрд доларів, що утворився ще на початку 1990-х років за поставки російського газу", – повідомляється в матеріалі.

Зазначається, що у 1997 році сторони домовилися в рамках розділу Чорноморського флоту, що цей борг буде погашатися у безгрошовій формі шляхом щорічного заліку 97,8 млн доларів за оренду РФ бази Чорноморського флоту в Криму.

Останній взаємозалік відбувся у березні 2014 року, борг був заморожений на позначці 606 млн доларів, свідчать дані українського Мінфіну, але незрозуміло, трапилося це до чи після окупації Криму Росією.

Водночас на третьому місці боржників вказується Венесуела (3,5 млрд доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МЗС Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (117,7 млн грн).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.