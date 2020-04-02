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2 квітня • оновлено в 14:29
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Кремль спростував перемир'я в нафтовій війні з Саудівською Аравією

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії та Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується.

Про це повідомляє "Газета.Ru". Таким чином у Кремлі відреагували на слова президента США Дональда Трампа про те, що нафтова війна між РФ і Саудівською Аравією закінчена.

За його словами, зараз навіть не йдеться про нову угоду замість ОПЕК+ для стабілізації на ринку нафти.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

"Поки ні про які конкретні угоди чи навіть абстрактні угоди замість ОПЕК+ ніхто мови не заводив", – сказав прессекретар президента РФ, зазначивши, що контакти на міжнародному рівні з цього питання ведуться, "це – безперервний процес".

Питання про можливість їхнього проведення на більш низькому рівні він переадресував міністерству енергетики Росії.

"Це треба питати в міністерстві енергетики", – сказав представник Кремля.

Також Пєсков додав, що консультацій на рівні російського президента не планується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, та її партнерів (разом – ОПЕК+) зі скорочення видобутку нафти припинила свою дію в середу, 1 квітня.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Дмитро Пєсков Дональд Трамп Володимир Путін
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Консультаций на уровне российского президента не планируется ? Болеет ?
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