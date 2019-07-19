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"Кремль не прощає": нова голова Єврокомісії зажадала зберегти санкції проти Росії

1.3т Читати матеріал російською

Нова голова Єврокомісії, колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен заявила, що Європейський Союз повинен зберігати санкції відносно Російської Федерації.

"Ми є свідками деякого ворожого ставлення з боку Росії. Це варіюється від порушення міжнародних законів, таких як анексія Криму, до спроби максимально розділити Європу. Кремль не прощає ніякої слабкості", – повідомила фон дер Ляйен в інтерв'ю La Repubblica.

Водночас вона заявила про необхідність вести діалог з владою Російської Федерації.

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"З нашої позиції сили ми повинні підтримувати санкції і в той же час пропонувати діалог", – додала фон дер Ляйен.

Очільниця Єврокомісії також підкреслила, що США і ЄС повинні об'єднатися проти спільних ворогів, а не боротися з ними окремо один від одного.

Очільниця ЄК підкреслила, що США і ЄС повинні об'єднатися проти спільних ворогів

Очільниця ЄК підкреслила, що США і ЄС повинні об'єднатися проти спільних ворогів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

"Кремль не прощає": нова голова Єврокомісії зажадала зберегти санкції проти Росії

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Європейська Комісія
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Mega Death
Mega Death
Не удели тупые селяне до сих пор не поняли, что говорит запад и делает , это совсем разные вещи))
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Mega Death
Mega Death
Инвестиции Германии в Россию растут третий год подряд. Так же как и товарооборот со всеми странами введшими санкции. Только восточно-европейской лохи типа Прибалтики и Польши, а так же Грузии и Украины, оказываются как всегда не удел. Западная Европа очень профессионально убрала этих конкурентов и сама наращивает торговлю))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну европейский бизнес скажет ей большое спасибо!
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