"Кремль не прощає": нова голова Єврокомісії зажадала зберегти санкції проти Росії

Нова голова Єврокомісії, колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен заявила, що Європейський Союз повинен зберігати санкції відносно Російської Федерації.

"Ми є свідками деякого ворожого ставлення з боку Росії. Це варіюється від порушення міжнародних законів, таких як анексія Криму, до спроби максимально розділити Європу. Кремль не прощає ніякої слабкості", – повідомила фон дер Ляйен в інтерв'ю La Repubblica.

Водночас вона заявила про необхідність вести діалог з владою Російської Федерації.

"З нашої позиції сили ми повинні підтримувати санкції і в той же час пропонувати діалог", – додала фон дер Ляйен.

Очільниця Єврокомісії також підкреслила, що США і ЄС повинні об'єднатися проти спільних ворогів, а не боротися з ними окремо один від одного.

Очільниця ЄК підкреслила, що США і ЄС повинні об'єднатися проти спільних ворогів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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