Кредити бізнесу на 400 млрд на рік: Петрашко розповів, як вивести економіку з кризи

Уряду й банкам потрібно видавати підприємцям кредити щонайменше на 400 мільярдів гривень на рік, щоб зростання економіки становило від 8 до 10%.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 4 травня.

"Жодна країна не придумала, як жити без банків та без кредитування. Тому масовий доступ до фінансування є одним із дієвих механізмів розвитку економіки. Але кредитування не під 20% і не якимось окремим секторам, а кожен український підприємець повинен мати доступ до цього фінансування. Українська система повинна видавати підприємцям кредитів на рік хоча б на 400 млрд грн для того, щоб ми мали зростання економіки у 8%", – зазначив Петрашко.

Ігор Петрашко розповів про кредити

За його словами, зараз тривають переговори з міжнародними партнерами, щоб створити спеціальний фонд, де держава забезпечить 50%, а ефект мультиплікатора дасть змогу збільшити кредитування учетверо. Зараз уряд розробив програму кредитування під 5-9%.

"Питання фінансування, зміна програми, яка вже запрацювала, – "5-7-9%". Не щодо нових кредитів, а щодо до тих підприємців, які вже мають кредити в банках і які, звернувшись у банки, зможуть один рік не сплачувати взагалі відсотки. За них це робитиме держава, тобто вони платитимуть взагалі нуль. Ця програма розрахована на портфель десь 35 млрд грн", – підкреслив міністр.

Наступна програма на розгляді уряду – "Нові гроші". За словами чиновника, вона буде швидко імплементована та надасть можливість швидко брати нові кредитні ресурси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, український уряд разом із фінансовими установами для виходу з кризи підприємств розробили програму підтримки малого бізнесу під назвою "Нові гроші".

Введений карантин через пандемію коронавірусу передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати та компенсації для підприємств.

В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.