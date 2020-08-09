Кравчук запропонував свій шлях відновлення Донбасу

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що створення на Донбасі вільної економічної зони є головною умовою відродження тимчасово окупованих територій.

Про це він сказав під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV. "Коли ця зона буде прийнята, зовсім зміниться управлінська ситуація. Прийдуть інвестиції, будуть гарантії для інвесторів, для багатьох галузей будуть пільгові умови", – запевнив перший президент.

Він нагадав про те, що свого часу у 1993 році він підписав указ про створення вільної економічної зони в Донецькій і Луганській областях, але згодом про цю ідею забули через складну політичну ситуацію в країні.

На думку Кравчука, вільна економічна зона на Донбасі стане запорукою надходження в цей регіон інвестицій. "А це для нас є головне. Без інвестицій підняти те, що там зруйновано, неможливо", – наголосив він.

Повну версію інтерв’ю з Леонідом Кравчуком читайте на OBOZREVATEL в неділю, 9 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук заявив про можливість підписання нового Будапештського меморандуму, до якого можуть долучитися інші країни і в тексті якого будуть прописані чіткі механізми його реалізації.