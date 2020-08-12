Кравчук сказав, хто повинен інвестувати у Донбас та що від цього отримають люди

Голова української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що інвестувати у вільну економічну зону у цьому регіоні повинна Україна.

За його словами, держава, "яка прийде туди", повинна "зшивати" людей, які розділені економічно, духовно і соціально. Про це він сказав у ефірі "Апостроф TV" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На запитання ведучої він зазначив, що це повинна бути Україна. А результатом створення ВЕЗ має стати зростання добробуту людей

"У вільну економічну зону повинні вкладати гроші ті, хто прийде туди. Якщо там будуть кращі умови і держава забезпечить інвестиції у правовому порядку... Безперечно, це повинна бути Україна. Йдеться не просто про зону на неконтрольованих територіях, а про всю Донецьку і Луганську області. Ми повинні "зшивати", "склеювати" людей, які роз'єднані економічно, політично, духовно, соціально. Люди повинні побачити, що вони працюють на себе і вони мають від цього результат, і життя їх від цього покращується", – сказав Кравчук.

Нагадаємо, ідея "зшивання" України була однією з передвиборчих тез президента України Володимира Зеленського.

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