Кравчук пояснив суть другого питання Зеленського

Керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, що президент Володимир Зеленський хоче знати думку людей із приводу подальшої долі Донбасу.

В ефірі телеканалу "Україна 24" він зазначив, що "дуже здивований істерикою", викликаною публікацією другого питання, яке президент збирається поставити українцям 25 жовтня.

"Скажу відразу: я підтримую ідею президента, його право знати думку людей із тих питань, які цікавлять людей і самого президента", – сказав Кравчук.

За його словами, проєкт вільних економічних зон на Донбасі розроблювався ще за часів його президентства.

"Зараз, я думаю, відновлення можливості в цих регіонах встановити особливий статус із використанням законів, інвестицій – сприятиме організації особливого життя, місцевого самоврядування в цих районах. Шість років війна, щось потрібно шукати. Шукати реальні виходи із ситуації", – сказав він.

Також Кравчук переконаний, що вільна зона – це шлях до припинення війни. Він підкреслив, що не йдеться про особливий статус цих регіонів.

"Ставимо комплекс питань, і вже передбачається, що стрілянина припиняється. Тобто коли йдеться про вільну економічну зону – не може бути, що йде війна і створюється зона. Створюються передумови для того, щоб не було війни, умови управління в цих районах на рівні місцевого самоврядування та виконавчої влади. Коли все це разом діє, війна зупиняється", – сказав глава української делегації в ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другим питанням для загального опитування в день виборів 25 жовтня буде: чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?

У пресслужбі Офісу президента пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. За умови підтримки цього українцями.

Раніше Зеленський озвучив перше питання, яке буде поставлено під час проведення місцевих виборів 25 жовтня: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?"

В Офісі президента пізніше повідомили, що також українцям хочуть поставити питання щодо медицини, школи і парламенту.

У четвер, 15 жовтня, у соцмережах поширили повний список запитань, які нібито готується поставити українцям президент.