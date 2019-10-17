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17 жовтня • оновлено в 16:02
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"Це непросто": Кравчук назвав єдиний спосіб впливу на Путіна

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Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що у Заходу є засоби впливу на Російську Федерацію.

"Засоби впливу на країну завжди можна знайти", – сказав він у інтерв'ю OBOZREVATEL.

Відповідаючи на запитання, чи можна змусити Росію дотримуватися норм міжнародного права, перший президент констатував: "Це непросто. З власного досвіду і з історії я знаю, що для Росії не існує міжнародних норм".

Для Росії не існує міжнародних норм, сказав Кравчук

Для Росії не існує міжнародних норм, сказав Кравчук

"Вона діяла, діє і, гадаю, діятиме за принципом доцільності, а не міжнародних норм. Така країна і такі у неї норми", – додав він.

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Водночас Кравчук переконаний у тому, що "засоби впливу" все ж існують.

У цьому контексті він нагадав про економічні санкції, які застосовуються щодо РФ. "Що за санкції застосовуються сьогодні? Санкції не щодо держави Росія, а щодо конкретних осіб у Росії".

"Думаю, якби санкції були застосовані щодо Росії, Кремля як такого, тоді були б інші наслідки", – заявив перший президент.

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції проти Росії за поширення хімічної зброї. Йдеться про обмежувальні заходи щодо 9 фізичних осіб. З них п'ятьох пов'язують із сирійським режимом. Ще четверо, за даними ЄС, причетні до отруєння Скрипалів.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А по каким законам Кравчук подписывал Беловежские соглашения? Этот поц еще рассуждает о соблюдении закона...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бредни очередного вислоухого хохла, раньше это отставное гавни-ще молчало теперь поднимают вонь,в своём сви-домитом гадюшнике.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Независимые страны ведут независимую внешнюю политику, а не политику кем то нормированную
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