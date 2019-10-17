"Це непросто": Кравчук назвав єдиний спосіб впливу на Путіна

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що у Заходу є засоби впливу на Російську Федерацію.

"Засоби впливу на країну завжди можна знайти", – сказав він у інтерв'ю OBOZREVATEL.

Відповідаючи на запитання, чи можна змусити Росію дотримуватися норм міжнародного права, перший президент констатував: "Це непросто. З власного досвіду і з історії я знаю, що для Росії не існує міжнародних норм".

Для Росії не існує міжнародних норм, сказав Кравчук

"Вона діяла, діє і, гадаю, діятиме за принципом доцільності, а не міжнародних норм. Така країна і такі у неї норми", – додав він.

Водночас Кравчук переконаний у тому, що "засоби впливу" все ж існують.

У цьому контексті він нагадав про економічні санкції, які застосовуються щодо РФ. "Що за санкції застосовуються сьогодні? Санкції не щодо держави Росія, а щодо конкретних осіб у Росії".

"Думаю, якби санкції були застосовані щодо Росії, Кремля як такого, тоді були б інші наслідки", – заявив перший президент.

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції проти Росії за поширення хімічної зброї. Йдеться про обмежувальні заходи щодо 9 фізичних осіб. З них п'ятьох пов'язують із сирійським режимом. Ще четверо, за даними ЄС, причетні до отруєння Скрипалів.

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