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15 січня • оновлено в 04:46
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Найкращий старт за 8 років: біткоїн із початку 2020 року подорожчав на 20%

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Середньоринковий курс біткоїна за перші тижні 2020 року зріс на 20%.

Так, найпопулярніша криптовалюта продемонструвала найкращий старт за 8 років. Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому лише за останню добу вартість біткоїна виросла на 5,5% до 8574 доларів.

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"Очікується, що вартість біткоїна буде рости, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, тільки прискорить зростання", – підсумував керівник відділу розвитку бізнесу біржі Luno Віджай Айяр.

Найпопулярніша криптовалюта продемонструвала найкращий старт за 8 років

Найпопулярніша криптовалюта продемонструвала найкращий старт за 8 років

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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Mega Death
Mega Death
Зачем биткойн, когда есть глупые xoxлы, которые гарантировано платят по своим ОГВЗ и еще девальвируют свою гривну, чтоб веселее было))
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