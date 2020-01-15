Найкращий старт за 8 років: біткоїн із початку 2020 року подорожчав на 20%

Середньоринковий курс біткоїна за перші тижні 2020 року зріс на 20%.

Так, найпопулярніша криптовалюта продемонструвала найкращий старт за 8 років. Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому лише за останню добу вартість біткоїна виросла на 5,5% до 8574 доларів.

"Очікується, що вартість біткоїна буде рости, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, тільки прискорить зростання", – підсумував керівник відділу розвитку бізнесу біржі Luno Віджай Айяр.

Найпопулярніша криптовалюта продемонструвала найкращий старт за 8 років

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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