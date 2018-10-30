Кращі афери авторинку: як українцям продають машини-двійники

В Україні збільшилася кількість злочинних схем із автомобілями-двійниками через відсутність відкритих баз даних із VIN-кодами машин.

У 2017 році українські правоохоронці виявили 1 201 автомобіль з підробленими VIN-кодами (унікальний номер автомобіля. - Ред.), пише "Опендатабот".

Найпопулярніша схема з VIN-номерами - присвоєння номера однієї раніше розбитої машини автомобілю-двійнику, що нелегально ввозиться в Україну. Він продається за генеральним дорученням новому власнику. Водій дізнається про те, що став жертвою аферистів, тільки при перевірці поліцією техпаспорта автомобіля. У подібній ситуації машина підлягає конфіскації і повернути її практично нереально.

За словами засновника "Опендатабот" Олексія Іванкіна, при придбанні в українців немає можливості безкоштовно перевірити VIN-номер автомобіля. "Чимало людей стають жертвами шахраїв, які займаються кримінальним автобізнесом. Ми вважаємо, що МВС може відкрити дані про VIN-номери і захистити громадян від подібних ситуацій", - наполягає фахівець.

До речі, ризик постараждати від шахраїв і придбати автомобіль-двійник істотно знижується, якщо при оформленні покупки автомобіля звернутися до МРЕВ, а не обмежуватися оформленням генеральної довіреності.

Нещодавно суд заарештував автомобіль марки БМВ-525, який мав підроблений VIN-номер. Власник стверджує, що придбав цей автомобіль разом зі свідоцтвом лише рік тому.