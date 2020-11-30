Країні потрібен антикоронавірусний фонд, який не витрачатимуть на дороги, – Соболєв

Гліб Іванов Економіка 13:36, 30.11.2020

Ключовими під час обговорення бюджету на 2021 рік мають бути сфери охорони здоров’я, освіти та армії.

На цьому наголосив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів у понеділок, 30 листопада. Політсила запропонувала створити потужний антикоронавірусний фонд.

"Пропозиція "Батьківщини" дуже чітка, і ми її направили президентові, прем’єру та голові парламенту – сьогодні потрібно створити потужний антикоронавірусний фонд, який не буде закопуватися в асфальт та "велике будівництво". Передусім його цільовим призначенням має бути переобладнання лікарень, доплати лікарям та молодшому медичному персоналові, доплати всім, хто сьогодні знаходиться на передовій – медикам, вчителям, викладачам", – запевнив Соболєв.

За його словами, створення в бюджеті такого фонду дозволить вирішити питання і вчителів, і лікарів, яких влада ображає вже стільки років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка

Дивіться також

У Дніпрі помер від COVID-19 відомий журналіст і співзасновник "Народного руху"

В "Слузі народу" заявили про тритижневий локдаун: озвучені дати

Коронавірусом в Україні заразилися майже 10 тисяч за добу: статистика МОЗ на 30 листопада

Арахамія відповів, чи буде Україна купувати російську вакцину від коронавірусу

Гряде катастрофа, лікарі на межі: настав час, коли гроші вже нічого не вирішують