Країни ОПЕК прийшли до важливої угоди по нафті: про що домовилися

Представники країн Організації експортерів нафти (ОПЕК) продовжили угоду зі скорочення нафтовидобутку ще на 9 місяців – до березня 2020 року.

Як повідомляє Shana, рішення прийняли за підсумками засідання моніторингового комітету країн-членів, яке відбулося в понеділок, 1 липня, у Відні.

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ раніше вже рекомендував сторонам продовжити угоду про обмеження видобутку нафти на вказаний термін.

Повідомляється, що дані заходи прийняті для стабілізації ринку нафти, але в разі, якщо ситуація на ринку покращиться раніше, то квоти можуть змінити.

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ОПЕК Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 липня, світові ціни на нафту почали зниження.

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