ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Країни ОПЕК прийшли до важливої угоди по нафті: про що домовилися

529Читати матеріал російською

Представники країн Організації експортерів нафти (ОПЕК) продовжили угоду зі скорочення нафтовидобутку ще на 9 місяців – до березня 2020 року.

Як повідомляє Shana, рішення прийняли за підсумками засідання моніторингового комітету країн-членів, яке відбулося в понеділок, 1 липня, у Відні.

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ раніше вже рекомендував сторонам продовжити угоду про обмеження видобутку нафти на вказаний термін.

Повідомляється, що дані заходи прийняті для стабілізації ринку нафти, але в разі, якщо ситуація на ринку покращиться раніше, то квоти можуть змінити.

Новини
В Україні відкрили нові родовища нафти і газу

ОПЕК

ОПЕК

Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 липня, світові ціни на нафту почали зниження.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафтаОрганізація експортерів нафти (ОПЕК)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel