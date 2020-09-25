Країни Балтії розширили санкції проти чиновників Лукашенка
Країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та придушення мирних протестів.
Заяви про це опублікували міністерства закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, повідомила "Європейська правда".
Естонія запровадила санкції проти ще 98 білоруських чиновників. "Ці особи зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі та у застосуванні насильства проти мирних протестуючих. Заборона на в'їзд цих осіб до Естонської Республіки встановлена на період дії з 25 вересня 2020 року по 30 серпня 2025 року", – йдеться у заяві МЗС Естонії.
Латвія включила 101 білоруського чиновника до списку небажаних осіб. "Білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних акцій протесту. Демонстрації продовжують дискредитувати, застосовується непропорційне застосування сили, посилюється блокування веб-сайтів незалежних ЗМІ, порушуються кримінальні справи та конфіскуються носії даних", – заявили у МЗС Латвії.
МЗС Литви поки не оприлюднило список осіб, але глава міністерства Лінас Лінкявічюс підтвердив розширення санкційного списку.
"Сьогодні, у координації з Латвією та Естонією, Литва суттєво збільшує кількість тих, хто підпадає під санкції за безперервні репресії проти народу Білорусі", – написав він у Twitter.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.