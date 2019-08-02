"Країна змінюється": у Зеленського дали гучну обіцянку для бізнесу

Заступник голови Офісу президента України Олексій Гончарук пообіцяв кредити для бізнесу під 12-13% вже у 2020 році.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з керівниками іноземних банків в Україні.

"Іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні вже наступного року? Неможливо? Я так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу бесіду з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнесплани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що іще одним претендентом на пост прем'єр-міністра України є Гончарук.

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