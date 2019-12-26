"Вважає себе імператором": зустріч Путіна з олігархами жорстко розкритикували в мережі

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із представниками бізнесу у Кремлі, де заявив, що підприємців запросили у "царські інтер'єри".

Зокрема захід відбувся в Олександрівському залі. Відповідні дії російського лідера висміяли користувачі у Twitter.

"Він вже і справді вважає себе імператором всеросійським. І він не так вже й помиляється. Якщо сьогодні на нього Гундяєв начепить корону, країна проковтне і це", – пише блогер Проф. Преображенський.

"У них на дачах інтер'єри не гірші", – зазначив Pavel.

"Наш народ проковтне все!!!" – заявив Просто житель.

"Так вони себе реально уявляють неодворянами, реінкарнаціями імператорів, царів, князів, у них в особистих апартаментах їхні портрети висять у коронах і еполетах. Хворі люди! У 21-му столітті коли, стерті всі межі інформацій і відмінностей щодо каст і рас, вони у знать граються", – резюмував Alvaruss.

Путин вчера олигархам: мы тут вас собрали в по-настоящему царских интерьерах.



Он уже и впрямь мнит себя императором всероссийским.

И он не так уж и неправ.

Если сегодня на него Гундяев нацепит корону, страна проглотит и это. pic.twitter.com/v0IAerFKXz — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 26, 2019

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із представниками бізнесу у Кремлі РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі висміяли рішення Путіна закрити діру в державному бюджеті РФ коштом росіян.

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