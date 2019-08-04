"Крадуть наші гроші!" Українців жахнули ціни на ліки

В одній з аптек Києва продають ліки з подвійною націнкою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул. Він уточнив, що йдеться про аптечний пункт №4 аптеки "Рецепти життя", який знаходиться в клінічній лікарні "Феофанія".

Це єдина аптека в усьому медзакладі, а інша знаходиться за 3 кілометри, тому, як зазначив Гоцул, там скуповуються більшість пацієнтів.

Ілюстрація. Аптека Телеканал 24

"Ось два чеки на один і той же препарат. Одна закупівля зроблена в аптеці, що знаходяться у "Феофанії", інша в звичайній. Різниця склала 135 гривень 25 копійок або майже 20%. Це щонайменше подвійна націнка", – написав перший заступник міністра.

facebook.com/ihor.hotsul

facebook.com/ihor.hotsul

"Монополії вбивають країну! Монополії живлять корупцію! Монополії крадуть наші гроші!" – обурився він.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дає старт масштабній боротьбі з підробленими ліками. Запуск пілотного проекту відбудеться 1 вересня цього року.

Раніше журналісти пояснили, як розпізнати фальсифікат і нелегальні медичні препарати в аптеках.

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