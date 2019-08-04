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"Крадуть наші гроші!" Українців жахнули ціни на ліки

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В одній з аптек Києва продають ліки з подвійною націнкою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул. Він уточнив, що йдеться про аптечний пункт №4 аптеки "Рецепти життя", який знаходиться в клінічній лікарні "Феофанія".

Це єдина аптека в усьому медзакладі, а інша знаходиться за 3 кілометри, тому, як зазначив Гоцул, там скуповуються більшість пацієнтів.

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Ілюстрація. Аптека

Ілюстрація. Аптека

Телеканал 24

"Ось два чеки на один і той же препарат. Одна закупівля зроблена в аптеці, що знаходяться у "Феофанії", інша в звичайній. Різниця склала 135 гривень 25 копійок або майже 20%. Це щонайменше подвійна націнка", – написав перший заступник міністра.

"Крадуть наші гроші!" Українців жахнули ціни на ліки

facebook.com/ihor.hotsul

"Крадуть наші гроші!" Українців жахнули ціни на ліки

facebook.com/ihor.hotsul

"Монополії вбивають країну! Монополії живлять корупцію! Монополії крадуть наші гроші!" – обурився він.

"Крадуть наші гроші!" Українців жахнули ціни на ліки

Коментарі до посту

"Крадуть наші гроші!" Українців жахнули ціни на ліки

Коментарі до посту

"Крадуть наші гроші!" Українців жахнули ціни на ліки

Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дає старт масштабній боротьбі з підробленими ліками. Запуск пілотного проекту відбудеться 1 вересня цього року.

Раніше журналісти пояснили, як розпізнати фальсифікат і нелегальні медичні препарати в аптеках.

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Теми
Новини Києва та Київської області Ліки в Україні здоров'я
Місце
Україна Київ
Теги
аптека ліки цены економіка
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