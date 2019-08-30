"Кожну третю гривню!" Гончарук озвучив проблеми з боргами України

Для України будуть надзвичайно складними 2019-й і 2010-й роки через пікові виплати по державному боргу.

Про це заявив новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з журналістами в Києві, передає "Українська Правда". Він наголосив, що наша країна заборгувала міжнародним партнерам величезні гроші.

"Взагалі цей і наступний рік для України надзвичайно складні. Нам потрібно багато віддавати боргів за минулі роки. У наступному році ми змушені віддати кожну третю гривню бюджету на обслуговування боргу. Це величезні гроші. Тобто країна працює, а третини грошей відразу нема. І це не єдина проблема", – заявив він.

Олексій Гончарук korrespondent.net

Гончарук вважає, що Україна стане більш ефективною через 2-3 роки: "Можу сказати напевно, тому що розумію, що будуть певні результати. Що робити під час цього періоду, для того, щоб людям ставало гірше, і вони відчували, що щось відбувається – над цим ми будемо думати. Але це точно наше завдання".

Як повідомлялося OBOZREVATEL, Кабінет міністрів навесні планує провести "глибоку" податкову реформу, яка набуде чинності у 2021 році.

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