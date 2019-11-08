Кожен українець заплатить за газ на 1271 грн більше – Біленький

Заплановане підвищення тарифів на транспортування газу коштуватиме населенню додаткових 18,5 млрд грн. Кожен громадянин України муситиме платити за газ на 1271 грн більше.

Про це у ході круглого столу, присвяченого питанню підвищення тарифів, повідомив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Сергій Біленький

"Окрім негативного впливу на промисловість, це зростання має дуже важливий соціальний аспект. Борги населення по газу на сьогодні складають 26 млрд грн. По опаленню – 17 млрд. Разом заборгованість сягає 43 млрд грн. Якщо заплановане підвищення тарифів по розподільним мережам і по транспортуванню магістральними газопроводами відбудеться – сумарно ціна газу для кожного українця зросте на 1271 грн. Це 18,5 млрд грн додаткових витрат для населення. Ми розуміємо, що таких грошей у людей сьогодні немає. А значить – будуть зростати борги, будуть зростати субсидії – і у кінцевому підсумку це все ляже, у тому числі, на промисловців, які сплачують податки", - розповів Біленький.

Голова Федерації металургів також розкритикував небажання "Укртрансгазу" розглядати будь-які варіанти, окрім нульового, згідно якого прогнозується повна відсутність транзиту через українську ГТС газу з Російської Федерації. А відповідно – у тариф закладається і втрата доходу від такого транзиту. При цьому, за словами Біленького, у Нацбанку прогнозують, що у 2020 році цей транзит очікується на рівні 50 млрд куб.м газу.

Представник металургів наголосив: підвищення тарифу на газ зводить нанівець кількарічні зусилля українського бізнесу по зниженню трудової міграції серед українців.

"Проблема трудової міграції стоїть дуже гостро. Ми намагаємося, наскільки це можливо, збільшити зарплати на своїх підприємствах, щоб люди залишалися працювати у нас, а не їхали шукати кращої долі за кордоном. За останні три роки реальна зарплата у металургії зросла більше ніж на третину. Це дозволило нам вийти на більш-менш прийнятний рівень трудової міграції. Але такі дії влади провокують людей виїздити. Бо у них зросли доходи, але і витрати значно зростуть, зокрема, за рахунок платіжок за газ та опалення", - заявив Біленький.

За результатами обговорення учасники круглого столу вирішили вимагати від прем’єр-міністра скликання окремої наради для обговорення гострих питань та негативних наслідків підвищення тарифів на транспортування газу. Крім того, вони направлять листи президенту, прем’єр-міністру, у профільні міністерства та комітети Верховної Ради з обґрунтуванням усіх ризиків, включно з загрозами зупинки підприємств і можливої втрати десятків тисяч робочих місць, які вони дають.

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