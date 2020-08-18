Кожен українець уже винен по 50 тисяч, а влада візьме новий кредит на 250 млн євро

Україна залучить кредит від Cargill Financial Services International, Inc. на суму до 250 млн євро (8 млрд гривень). При цьому, за даними Держстату, якщо розділити сукупний борг країни на всіх її жителів, то виявиться, що кожен українець уже винен по 50 тисяч гривень.

Відповідну постанову №717 від 17 серпня ухвалив Кабмін. Вона вже оприлюднена на Урядовому порталі.

На кредити нараховуватиметься відсотковий дохід за ставкою 5,95% річних за договорами з терміном погашення через три роки і 6,85% за договорами із терміном погашення через п'ять років.

Державні зовнішні запозичення здійснюються в межах закону про держбюджет на 2020 рік. Тож зазначена сума вже передбачена у витратах на цей рік.

Навіщо ми беремо кредити

Україна 12 червня отримала перший транш Міжнародного валютного фонду в межах нової програми stand-by в сумі 2,1 млрд доларів.

Кошти МВФ були спрямовані на подолання наслідків пандемії коронавірусу, а також на забезпечення макрофінансової стабільності.

Якщо минулі транші відправлялися в резерви Нацбанку і могли бути використані, наприклад, на сплату кредитів і стабілізацію фінансової ситуації, то зараз гроші повністю пішли в бюджет.

У Кабміні впевнені, що легко отримають від МВФ ще близько $1,5 млрд у вересні, оскільки, згідно з меморандумом, не потрібно ухвалювати нові закони, впроваджувати непопулярні реформи.

Якщо сукупний борг України розділити на всіх жителів країни (за даними Держстату 41,9 млн осіб), то кожен, включно з немовлятами і літніми людьми, повинен віддати по 50 тис. грн. Зокрема, за даними на квітень, країна винна близько 2,1 тлрн грн.

І це при тому, що вся дохідна частина бюджету на цей рік – приблизно 1 млрд грн. Тобто, щоб погасити позики, потрібно кілька років поспіль віддавати все, що заробляємо.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповів: нові борги допоможуть нам обслуговувати те, що позичили раніше. При цьому аналітик налаштований досить оптимістично. Мовляв, проблем із держборгом не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст нового меморандуму, укладеного з Україною за програмою stand-by. Ми опублікували повний текст вимог до України.