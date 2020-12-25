Кожен українець віддав по кілька тисяч гривень на борги України у 2020-му

Кожен українець віддав на обслуговування державного боргу в 2020 році по 3000 грн.

Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає пресслужба відомства. Таким чином кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. У держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн, а за фактом, за станом на 1 грудня вже витрачено 357,4 млрд грн. І ця сума до кінця року зросте, вважає Пацкан.

"З позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно виріс. Перевиконання плану – на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо витрат. У січні-листопаді витрати на 101 млрд грн менші, ніж заплановано. Недовиконання плану – це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн", – зазначив глава Рахункової палати.

Він підкреслив, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою, а найбільше невиконання – у Державній митній службі.

Наявність державного боргу – цілком нормальне явище для більшості країн світу, стверджують експерти. Фінансове благополуччя і рівень розвитку держави ним не вимірюється. В теорії держборг зменшити реально. Для цього потрібно, щоб бюджет не був дефіцитним, як у нас, а профіцитним, щоб держава витрачала менше, ніж заробляє. Але для нашої країни на найближчий час, це неможливо.

"Кредиторам у наступному році доведеться виплатити майже 600 млрд грн, – розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. – Зовнішні виплати при цьому складуть понад 160 млрд грн (близько $5,5 млрд). По облігаціях внутрішньої позики доведеться заплатити близько 440 млрд грн".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні державний борг досяг позначки 2,3 трлн грн. Проєкт бюджету на 2021 рік розрахований з урахуванням величезного дефіциту, який знову доведеться покривати новими боргами.

Уже в наступному році кожен українець віддасть за 10 тисяч гривень на обслуговування боргів.