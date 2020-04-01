Кожен третій українець перестав працювати через карантин

Серед українців, які працювали до введення карантину, 32% в кінці березня перебувають у відпустці за власним бажанням, а 4% – втратили роботу.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з дослідженням, 35% респондентів заявили, що продовжують працювати в звичайному режимі після введення обмежень, 29% – працюють дистанційно.

Число безробітних в Україні зросла vedomosti-ua

За даними опитування, до введення карантину мали роботу 65% дорослих українців. Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом CATI (computer-assisted telephone interviews – Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних. Скільки неофіційних – невідомо нікому, але припускають приблизно таку ж цифру.

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