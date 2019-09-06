Косюк і Колесніков: названо найбільших платників податків України в АПК

Державна податкова служба України оприлюднила топ-20 найбільших платників податків в області сільського, лісового і рибного господарства.

Про це сказано в офіційному друкованому виданні ДПС "Вісник". Відзначається, що деякі суми податків не вказані.

Найбільш сумлінними платниками аграрного сектора стали:

- ЗАТ "АПК-ІНВЕСТ" (сума - не зазначена). Основним акціонером компанії є Борис Колесніков.

- ТОВ "МОНСАНТО СЕМЕНА" (136,1 млн грн). Власник - "Байєр".

- ТОВ "Агрофірма" ім. Довженка "(132,6 млн грн). Власник основної істотної частки - Віктор Іванчик.

- ЗАТ "Зернопродукт МХП" (123,5 млн грн). Власник - Юрій Косюк

- ТОВ "Вінницька птахофабрика" (119,8 млн грн). Власник - Юрій Косюк.

У рейтинг потрапили компанії, які сплатили найбільше податків в I півріччі 2019 року. Загалом, за 6 місяців цього року 20 компаній заплатили понад 1,8 млрд грн податків в АПК.

Названо головні платники податків

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