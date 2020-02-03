Корупційний айсберг в будівництві: що відбувається в ДАБІ

Будівельну спільноту розбурхала новина про відсторонення незмінних вічних гвинтиків корупційного механізму Держархбудінспекції (ДАБІ).

Адже ці особи становлять собою найближче коло "батька сучасної будівельної корупції" Олексія Кудрявцева – про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Публікації в ЗМІ, громадські пікети та останній задокументований факт наявності корупційних схем у видачі ліцензій на будівництво, перелили чашу терпіння. Тому попри шалений тиск з боку окремих політичних груп з числа діючих та колишніх народних депутатів, будівельних лобістів в Держархбудінспекції відсторонено від виконання службових обов’язків шістьох посадових осіб та доручено порушити дисциплінарні провадження проти них.

Але це лише верхівка корупційного айсбергу. За останні п’ять років Олексієм Кудрявцевим за час керівництва Державною архітектурно-будівельною інспекцією було створено корупційну мережу з довірених осіб на ключових для державного органу посадах.

ЇЇ безперервну діяльність за будь-якого складу Уряду та влади в Україні забезпечують наступні особи.

Головні фігуранти з групи "ручних" інспекторів будівельного нагляду які гарантують видачу "по команді" необхідних дозволів та сертифікатів або знаходять підстави для відмови разі відсутності об’єкта у певному списку. Це заступник начальника та провідний спеціаліст відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур ДАБІ – Городянський Олег Миколайович та Федоренко Богдан Олександрович.

Цікаво, що ці особи - такі собі "настроювачі дозвільних схем", знаходячись на непримітних посадах центрального апарату ДАБІ, вони раз по разу опиняються виконувачами обов’язків керівника від області до області, налагоджуючи "специфічну" роботу дозвільних підрозділів в територіальних органах.

Це також беззмінна начальниця Управління роботи з персоналом та документообігу ДАБІ – Христенко Вікторія Борисівна, яку Кудрявцев привів на цю посаду відразу після призначення Головою ДАБІ. Вона дозволяє здійснювати миттєві переведення необхідних осіб та контролює усі службові розлідування та проведення конкурсів на посади в усьому органі. Як то кажуть "Кадри вирішують все"

А також Король Ірина Миколаївна– начальниця Управління державного архітектурно-будівельного нагляду та заступниця відомого на всю країну дублера Кудрявцева – Олександа Строкача, директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду

Цей партизанський загін буде звільнено в ході очищення та реформування Держархбудінспекції. Адже, як каже Прем’єр-міністр Гончарук – Схематозам в ДАБІ більше не місце!

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