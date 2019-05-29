"Кору з дерев їмо": мережа висміяла пропаганду "ДНР" проти України

У так званій Донецькій народній республіці пропагандисти запустили в ЗМІ новий фейк про те, що "українці миються дощовою водою, а діти не ходять до школи".
"Чим втішити безправних жителів території, де знищена економіка і 5 років комендантська година? Звичайно ж, репортажами про те, як погано "на Україні". Це дуже смішно", – пише в Twitter блогер Денис Казанський.
"Ми ще тут мох і кору з дерев їмо", – іронізує Yegor Baturin.
"Мало, мало... Їм треба ще повчитися у корейських товаришів", – підсумував Майор Плантаго.
Чим втішити безправних жителів території, де знищена економіка і 5 років комендантську годину? Звичайно ж репортажами про те, як погано "на Україні". Це дуже смішно. pic.twitter.com/rZtWsA4uys- Денис Казанський (@den_kazansky) 28 травня 2019 р
Мало, мало ... Їм треба ще повчітісь у корейських товаришів ...- Майор Плантаго (@lazyukrop) 28 травня 2019 р
Ми ще тут мох і кору з дерев їмо)- Yegor Baturin (@ 3Kw3PQonoetnidP) 28 травня 2019 р
Пропагандисти "ДНР" запустили в ЗМІ новий фейк
Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".
Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.
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