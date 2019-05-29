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"Кору з дерев їмо": мережа висміяла пропаганду "ДНР" проти України

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У так званій Донецькій народній республіці пропагандисти запустили в ЗМІ новий фейк про те, що "українці миються дощовою водою, а діти не ходять до школи".

"Чим втішити безправних жителів території, де знищена економіка і 5 років комендантська година? Звичайно ж, репортажами про те, як погано "на Україні". Це дуже смішно", – пише в Twitter блогер Денис Казанський.

"Ми ще тут мох і кору з дерев їмо", – іронізує Yegor Baturin.

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"Мало, мало... Їм треба ще повчитися у корейських товаришів", – підсумував Майор Плантаго.

Пропагандисти "ДНР" запустили в ЗМІ новий фейк

Пропагандисти "ДНР" запустили в ЗМІ новий фейк

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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