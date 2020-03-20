Короновірус обвалив економіку США: Bank of America повідомив про рецесію

Економіці США уникнути рецесії, викликаної через спалах коронавірусу, вже неможливо, оскільки вона наступила.

Про це у четвер, 19 березня, заявили у Bank of America, передає CNBC.

"Ми офіційно заявляємо, що економіка впала у рецесію. Робочі місця будуть втрачені, добробут зруйновано, а довіра підірвана", - повідомив економіст американського банку Мішель Мейер.

Економіка США знижується

Bank of America чекає, що економіка "обвалиться" у другому кварталі, скоротившись на 12%, ВВП у 2020 році при цьому скоротиться на 0,8%. Спалах коронавірусу вже призвів до того, що світові ринки виявилися у занепаді, S&P 500 і Dow Jones Industrial Average знаходяться у ведмежому тренді, на 30% нижче своїх рекордних рівнів у порівнянні з минулим місяцем.

Експерти банку, розглядаючи ринок праці як спосіб зрозуміти "величину економічного шоку", прогнозують, що рівень безробіття збільшиться майже вдвічі: у II кварталі в цілому скоротиться 3,5 млн робочих місць. Банк очікує провал у квітні, за яким послідує "дуже повільне повернення до зростання, а більш-менш нормальною економіка буде лише до липня".

Незважаючи на серйозне зниження, експерти Bank of America вважають, що воно буде короткочасним завдяки агресивним стимулюючим заходам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп звинуватив владу Китаю в пізній реакції і приховуванні спалаху коронавируса, через що "світ платить велику ціну".

Також президент США 13 березня оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації у країні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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