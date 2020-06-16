Коронавірус знову вдарив по цінах на нафту: скільки коштує Brent і WTI

У вівторок, 16 червня, світові ціни на нафту еталонних марок знизилися через пандемію коронавірусу. Вартість Brent з постачанням в серпні склала $39,81, а WTI з поставкою в червні опустилася до $37,28.

Такі дані вказані на лондонській біржі ICE Futures. Таким чином ціни на нафту знизилися незначно – на менш ніж 1%.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Раніше британська нафтокомпанія BP переглянула довгостроковий прогноз ціни нафти Brent з $70 за барель до $55 за барель, попередивши, що пандемія коронавірусу матиме тривалі негативні наслідки для економіки і, відповідно, попиту на нафту. При цьому BP оголосила, що спише активи на суму до $17,5 млрд і відмовиться від розробки низки нафтових і газових родовищ через низькі цін на енергоносії.

Очікування подальшого зниження пропозиції нафти на світовому ринку посилилися після оголошення про банкрутство чергової американської сланцевої компанії – Extraction Oil&Gas. Компанія звернулася до суду, щоб почати процедуру банкрутства відповідно до статті 11 Кодексу про банкрутство США в минулу неділю, 14 червня, не зумівши виплатити вчасно відсотки за боргом.

Крім того, агентство Reuters повідомило в минулі вихідні, що Ірак має намір в цьому місяці додатково скоротити видобуток, щоб виконати умови угоди в рамках ОПЕК+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в понеділок, 15 червня, стрімко впали через загрозу нової хвилі коронавірусу. Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні знизилася відразу на 3,35% – до $37,43.