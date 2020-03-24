Коронавірус в Україні: ЗМІ дізналися список олігархів, з ким зустрівся Зеленський

Стало відомо, з ким із представників великого бізнесу зустрічався президент Володимир Зеленський 16 березня: до списку входять Ігор Коломойський, Ренат Ахметов, Сергій Тігіпко, Олександр Ярославський та інші.

Про це повідомляють " Українські Новини ", посилаючись на офіційну відповідь Адміністрації президента.

Володимир Зеленський скрін відео

Увечері 16 березня журналісти помітили в районі "президентського кварталу" на вулиці Банковій переміщення цілої низки автомобілів, якими раніше користувалися провідні керівники вітчизняних ділових кіл. Пізніше стало офіційно відомо, що Зеленський провів зустріч з великим бізнесом для допомоги під час боротьби з поширенням коронавируса.

"Українці повинні відчувати себе захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз", - заявив Зеленський, додавши, що бізнесмени погодилися з пропозиціями президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі.

В офісі Зеленського повідомили, що всього з боку великого бізнесу до розмови було запрошено 16 бізнесменів.

Так, згідно з отриманою інформацією, до Зеленського приїхали: Ринат Ахметов, Андрій Веревський, Ігор Воронов, Сергій Войцеховський, Віталій Гайдук, В'ячеслав Клімов, Ігор Коломойський, Юрій Косюк, Ігор Петрашко (тоді ще представник UkrLandFarming), Андрій Ставніцер, Сергій Тігіпко, Владислав Чечоткін, Дмитро Шимків, Олексій і Олександр Ярославські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 березня, глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента на зустріч щодо протидії коронавірусу в країні.

Коронавірус станом на ранок 24 березня вразив уже більш 381 тисячі осіб по всьому світові і проник у 180 країн. Особливо активною пандемія виявилася у Європейському Союзі і США, в той час, як у Китаї пішла на спад. В Україні, де офіційно підтверджені 73 випадки зараження і ще сотні під підозрою, ввели обмеження.

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