Коронавірус, можливо, завдасть удару по економіці України: НБУ назвав наслідки

Спалах китайського коронавірусу може мати довгострокові наслідки для економіки України і призведе до скорочення експорту і зниження привабливості боргових цінних паперів уряду.

Про це йдеться в інфляційному прогнозі Національного банку за січень 2020 року. Очікується, що спалах коронавірусу матиме короткостроковий вплив на світову економіку і несуттєво вплине на економіку України. До таких висновків в Нацбанку прийшли, аналізуючи попередній досвід поширення вірусу SARS. Однак, існує ризик того, що спалах коронавірусу позначиться на економіці України більш негативно.

Експорт

У разі більш тривалого впливу коронавірусу на світову економіку в світі може впасти попит на залізну руду і металургійну продукцію.

"Істотне зниження світового попиту, перш за все з боку Китаю, призведе до зниження світових цін, перш за все на сталь і залізну руду. З огляду на масштаби китайської економіки і залучення у світову торгівлю і глобальні ланцюга створення доданої вартості, до ефектів від ослаблення попиту приєднається також негативний вплив для виробничих видів діяльності", – йдеться в звіті НБУ.

Наслідки коронавірус на економіку України

Там додають, що низький попит на металургійну продукцію і низькі ціни можуть негативно вплинути на українських експортерів, які ще не відновилися після стрімкого падіння виробництва у кінці 2019 року.

"З іншого боку, більш істотно знизяться ціни на світовому енергетичному ринку, в значній мірі компенсує зниження обсягів українського експорту", – додають в Нацбанку.

Держборг

У разі, якщо поширення коронавірусу матиме більш довгостроковий ефект, то інвестори на світових ринках можуть переоцінити свої ризики. Це матиме негативний вплив на економіку України, особливо в ті періоди, коли державі потрібно буде робити пікові виплати за державним боргом. Перший такий "пік" доводиться на кінець травня 2020 року.

У разі, якщо інвестори переоцінять свої ризики через коронавірус, привабливість боргових облігацій України буде падати і державі буде важче позичати гроші для виплати боргів.

"Переоцінка інвесторами ризиків в зв'язку з більш істотним уповільненням Китаю і світової економіки може істотно послабити привабливість ризикових активів країн EM, незважаючи на м'які світові фінансові умови", – йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 лютого НБУ змінив оцінку середньостроковій номінальної нейтральної процентної ставки в Україні з 8% до 7% річних.

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