Коронавірус влаштував ажіотаж в магазинах в усьому світі. Відео

По всьому світу через коронавірус люди активно запасаються товарами першої необхідності. Дефіцит предметів особистої гігієни спостерігається в магазинах Австралії, США, Німеччини, Канади і Японії.

Про це повідомляє BFM.ru. Психологи відзначають, що паніку провокують соціальні мережі.

В супермаркетах Берліна розкупили туалетний папір. Спорожніли навіть запаси складу в районі Бергманштрассе. На полиці одного з магазинів продавці залишили записку:

"На жаль, ми повинні повідомити вам, що у зв'язку із збільшеним поточним попитом ми не можемо запропонувати вам всі продукти. Звичайно, ми прагнемо якомога швидше заповнити всі необхідні вам товари. Сподіваємося на розуміння".

Новини про поширення коронавірусу змушують людей задуматися про необхідність запастися продуктами і засобами особистої гігієни, що призводить до дефіциту деяких товарів на полицях.

Дефіцит в супермаркеті ВВС

Про продовольчий дефіцит повідомляли жителі Австралії, США, Німеччини, Канади і Японії. Швидше за все закінчуються предмети особистої гігієни та чистячі засоби: серветки, антисептики, мило і головним чином туалетний папір.

У великих містах дефіциту немає: туалетний папір розкуповують швидко, але практично відразу привозять новий.

"Розкуповують не тільки туалетний папір, але і деякі інші товари першої необхідності - якісь консерви, предмети домашнього вжитку першочергові... Туалетний папір, тому що, можливо, криза буде відносно довгою, тому що якщо раптом буде оголошений карантин, то ніхто не знає, які продукти залишаться, які не залишаться. Але, так чи інакше, атмосфери паніки не спостерігається. Повідомлення приходять, що вона розкуповується по країні, але вона поки не є повним дефіцитом, тобто її купити можна. Я регулярно бачу людей, які йдуть з якимись запасами туалетного паперу, тут великі упаковки, в Америці люблять великі упаковки. Мало хто купує туалетний папір просто один рулончик", – розповів житель Нью-Йорка Дмитро Ахтирський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осередком нової фінансової кризи, в разі поширення епідемії коронавірусу, стане банківський сектор Італії.

Спалах коронавірусу в світі і оголошений Кабміном України карантин стали причиною панічних настроїв серед українців, а на цьому відразу ж вирішили заробити деякі столичні супермаркети.

Скориставшись панікою, торговці накрутили до небес ціни на звичайні марлеві пов'язки. Так, в Києві є магазини, де їх продають по 115 гривень за пачку (по п'ять пов'язок).

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