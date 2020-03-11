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11 березня • оновлено в 15:38
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Коронавірус вдарить по курсу гривні: експерти озвучили масштаби проблеми

3.1т
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В Україні курс гривні може опуститися до рівня початку 2019 року (близько 28 грн/$) через поширення коронавірусу.

"Я думаю, що вже не стоїть питання, що ослаблення валюти буде необхідним, головне, щоб воно було контрольованим. Органи влади повинні зараз тримати ситуацію під контролем. І знову з точки зору курсу гривні, багато що залежить від того, як ми зараз домовимося з МВФ, чи буде підтримка Фонду грошима і своїм сигналом", – повідомила головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан у коментарі НВ.

За її словами, страхи про те, що нерезиденти розпродадуть, куплені в минулому році облігації внутрішньої державної позики, необгрунтовані, оскільки немає покупців на довгі ОВДП з терміном погашення через 5-7 років.

Водночас фінансовий аналітик ICU Михайло Демків заявив, що у Нацбанку є два варіанти щодо курсу гривні.

"Перший – дати курсу устаканиться десь в межах, умовно, 27-28 гривень за долар, і продовжувати працювати на цьому рівні. Другий варіант – повторити 2018 рік, в той момент, коли в липні-серпні "сипалися" Аргентина і Туреччина", – відмітив він.

"Нацбанк тоді за короткий період часу продав 700 мільйонів доларів через інтервенції, утримавши курс, потім це дозволило утримати інфляцію, тому що курс не пішов вище. Будемо дивитися в четвер за ставкою НБУ. Напевно, це буде їх найскладніше рішення по обліковій ставці за останніми роками", – резюмував Демків.

В Україні курс гривні може опуститися до рівня початку 2019 року через поширення коронавірусу

В Україні курс гривні може опуститися до рівня початку 2019 року через поширення коронавірусу

Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$. За день американська валюта подорожчала на 39 копійок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
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сибирский ватник
сибирский ватник
Справедливости ради скажу,что и России будет хреноватенько,но 570 миллиардов зеленых будут сглаживать все кризисные бугры и ямы.
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сибирский ватник
сибирский ватник
не ссыте,кастрюлеголовые,даст МВФ 1 лярд под 7% годовых.и тутже,в мае вы отдадите и его и еще 4....А вот ОВГЗ уже упали в цене на 15% от номинала и упадут еще на 70 и вот тогда их кто то купит и будет доить Неньку до её полного пиз\де\(истощения)
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Будет ли поддержка Фонда деньгами и своим сигналом ? Так вот за счёт чего Украина ещё живёт ! Ну и главное: куда мордатый и его семейка подевала все украинские резервы за шесть лет ?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Подсказка Генпрокуратуре: попробуйте для начала в Испании поискать !
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