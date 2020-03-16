Коронавірус вдарить по держбюджету: стало відомо, що чекає на українців

Кабінет міністрів може переглянути державний бюджет із скороченням видатків через пандемію коронавірусу COVID-2019.

Секвестр може зачепити різні програми підтримки, капітальні видатки або деякі соціальні, повідомляє ЕП.

"На момент ухвалення ми приймали максимально виважений і орієнтований на економічний розвиток бюджет. Сьогодні ми маємо значні проблеми з невиконанням дохідної частини. Але дуже б не хотілося йти на скорочення видатків", – повідомила керівник підкомітету з питань видатків парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, на даному етапі гривнева та валютна ліквідність в країні, золотовалютні резерви дозволяють говорити про те, що піднімати питання секвестру ще зарано.

У результаті Міністерство фінансів, зважаючи на невизначеність ситуації, вирішило взяти паузу і почекати, як усе розвиватиметься і потім приймати рішення.

Кабінет міністрів може переглянути державний бюджет із скороченням видатків через пандемію коронавірусу COVID-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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На станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.

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