Коронавірус в Італії: влада зважилася на додаткові заходи, щоб підтримати виробників

Щоб підтримати населення Італії у зв'язку зі спалахом коронавірусу, уряд створив Новий надзвичайний фонд гарантування заробітної плати для працівників підприємств, які призупинили діяльність або зменшили обсяг виробництва.

Про це повідомила головна редакторка "Української газети" в Італії Маріанна Сороневич у Facebook.

"Новим соціальним амортизатором можуть скористатися промислові компанії. Заявки можна подавати з часу призупинення або зменшення обсягу діяльності підприємства, в період з 23 лютого 2020 до 31 серпня 2020 року", – повідомила Сороневич.

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Вона додала, що максимальна тривалість виплат соціальної допомоги – 9 тижнів. Подавати заявку до Національного інституту соціального захисту INPS повинні організації. До неї не потрібно додавати жодних доказів тимчасового припинення та поновлення роботи, а також жодних технічних звітів.

"Слід вказати лише список працівників, бенефіціарів соціальної допомоги. Заяву необхідно подати протягом чотирьох місяців після припинення або скорочення обсягу роботи організації. На нову субсидію можуть також подавати роботодавці, які вже подали заяви на соціальні виплати з іншої причини", – уточнила Сороневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня в Італії від COVID-19 загинули 602 людини. Водночас у країні другий день поспіль спостерігається тенденція до зниження смертності від хвороби.

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